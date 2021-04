LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: bene Sabbioni e Codia, attesa per Pilato e Pellegrini (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.24: Matteo Zuin vince in rimonta in 1’48?89, davanti a Megli (1’49?01), terzo Frigo in 1’49?85 9.23: Ai 100 della terza batteria Megli, Zuin, Frigo 9.21: Marco De Tullio con 1’48?48 si impone nella seconda batteria davanti a Proietti Colonna (1’48?89) e Galossi (1’51?18) 9.20: De Tullio, Proietti Colonna, Nicotra ai 100 metri della seconda batteria 9.18: Nella prima batteria dei 200 stile libero successo di Giovanni Gallina con 1’51?43 9.16: Questi i finalisti dei 100 farfalla: Codia, Condorelli, Burdisso, Ferraro, Razzetti, Rivolta, Ceccon, Valsecchi 9.15: Matteo Rivolta in rimonta vince la quarta batteria in 53?14 davanti a Ceccon (53?22) e Valsecchi (53?34) 9.13: Netta affermazione di Piero Codia nella terza batteria: 52?19 per lui, secondo posto per Razzetti in 52?97 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.24: Matteo Zuin vince in rimonta in 1’48?89, davanti a Megli (1’49?01), terzo Frigo in 1’49?85 9.23: Ai 100 della terza batteria Megli, Zuin, Frigo 9.21: Marco De Tullio con 1’48?48 si impone nella seconda batteria davanti a Proietti Colonna (1’48?89) e Galossi (1’51?18) 9.20: De Tullio, Proietti Colonna, Nicotra ai 100 metri della seconda batteria 9.18: Nella prima batteria dei 200 stile libero successo di Giovanni Gallina con 1’51?43 9.16: Questi i finalisti dei 100 farfalla:, Condorelli, Burdisso, Ferraro, Razzetti, Rivolta, Ceccon, Valsecchi 9.15: Matteo Rivolta in rimonta vince la quarta batteria in 53?14 davanti a Ceccon (53?22) e Valsecchi (53?34) 9.13: Netta affermazione di Pieronella terza batteria: 52?19 per lui, secondo posto per Razzetti in 52?97 e ...

