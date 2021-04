Lazio, negativi i tre nazionali azzurri rientrati (Di venerdì 2 aprile 2021) Solamente un grande spavento per la Lazio , che riaccoglie i suoi nazionali senza alcun problema. Sono infatti rientrati tutti quanti gli azzurri dal ritiro della nazionale italiana e tutti con ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Solamente un grande spavento per la, che riaccoglie i suoisenza alcun problema. Sono infattitutti quanti glidal ritiro della nazionale italiana e tutti con ...

Advertising

Daniele20052013 : Lazio, i tre nazionali azzurri negativi al tampone: le ultime - zazoomblog : Buone notizie in casa Lazio: negativi i tamponi di Immobile Lazzari e Acerbi al rientro dalla Nazionale - #Buone… - 100x100Napoli : Buone notizie per i biancocelesti - Paroladeltifoso : Lazio, negativi Immobile, Lazzari ed Acerbi - DaddariosWho : RT @tulipsfav: Due giocatori del Sassuolo negativi ma per precauzione non giocano, stessa serietà della lazio -