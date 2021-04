La Juventus ha le idee chiare sul primo acquisto (Di venerdì 2 aprile 2021) La Juventus sembra avere le idee chiare sul prossimo acquisto: sarà un regista che dovrà prendere per mano il reparto Sarà un centrocampista centrale la priorità della Juventus in vista della prossima stagione. In estate la società bianconera si concentrerà sull’arrivo di un regista ‘alla Pirlo’ in grado di dare ordine e geometrie alla squadra. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Lasembra avere lesul prossimo: sarà un regista che dovrà prendere per mano il reparto Sarà un centrocampista centrale la priorità dellain vista della prossima stagione. In estate la società bianconera si concentrerà sull’arrivo di un regista ‘alla Pirlo’ in grado di dare ordine e geometrie alla squadra. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus idee Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno - Doppio piano di Paratici ...casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Con il futuro di Dybala in bilico e quello di Morata ancora da definire del tutto, i bianconeri pensano a un rinforzo di spessore e le idee ...

Che sia qualsiasi cosa, purché sia ancora serie A Presto vorrà capire le idee di un gruppo che vuole portare un'impostazione tutta nuova per lo sport ... Dopo dieci anni di dominio, questo sarà con buona probabilità quello in cui la Juventus abdicherà ...

Juventus, Mendes ha offerto Ronaldo al Real Madrid. Ma Florentino Perez ha altre idee TUTTO mercato WEB Disastro Juventus, Gazzetta: Pirlo rischia dopo il Napoli? Non si esclude nemmeno il clamoroso cambio Un conto è accertare il fallimento nell’attacco deciso alla Champions, un altro è pensare a una Juve in Europa League. Ultime Serie A - Andrea Pirlo ha preso il timone della Juventus da otto mesi e da ...

Intervista esclusiva a Dj Mitch Eravamo partiti con un’idea iniziale e siamo riusciti a portare a termine questa ... C’è stato uno scherzo che ancora non è andato in onda e che ha riguardato un cantante tifoso della Juventus. Gli ...

