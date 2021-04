La Cgil di Monza e Brianza per il collega scomparso | raccolta fondi in menoria di Roberto Galbiati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Monza

Il Cittadino di Monza e Brianza

... in un contesto di relazioni sindacali partecipativo, improntato al dialogo", hanno sottolineato, Cisl e Uil. L'azienda è già partita con le prime 40 assunzioni nella città di. Nei ...Sono questi alcuni dei fronti più caldi che nelle prossime settimane impegneranno il Caafdie Brianza . Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, in un 2021 ancora segnato dalle ...Lo sciopero è stato indetto per la giornata di oggi, venerdì 26 marzo, dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl ... weekend soprattutto nelle province di Monza e Como. Oggi giovedì 25 marzo è ...improntato al dialogo", hanno sottolineato Cgil, Cisl e Uil. L'azienda è già partita con le prime 40 assunzioni nella città di Monza. Nei prossimi giorni si continuerà con altre 22 città italiane tra ...