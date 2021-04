Jannik Sinner in finale al Masters 1000 di Miami: tutti i record battuti dall’italiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner è in finale al Masters 1000 di Miami 2021. L’azzurro ha superato in tre set lo spagnolo Bautista Agut centrando un risultato incredibile, che lo proietta direttamente nella storia del tennis italiano. Di seguito tutti i record battuti dall’azzurro ed alcuni numeri che provano a spiegare la caratura dell’impresa del classe 2001. E’ il tennista italiano più giovane di sempre a raggiungere la finale di un Masters 1000 E’ il primo tennista italiano a raggiungere la finale di un Masters 1000 sul cemento Ha raggiunto la finale nel suo primo Masters 1000 disputato sul cemento ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)è inaldi2021. L’azzurro ha superato in tre set lo spagnolo Bautista Agut centrando un risultato incredibile, che lo proietta direttamente nella storia del tennis italiano. Di seguitodall’azzurro ed alcuni numeri che provano a spiegare la caratura dell’impresa del classe 2001. E’ il tennista italiano più giovane di sempre a raggiungere ladi unE’ il primo tennista italiano a raggiungere ladi unsul cemento Ha raggiunto lanel suo primodisputato sul cemento ...

