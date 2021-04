I direttori fantasma della Rai | ben pasciuti e dimenticati

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 2 aprile 2021) Parcheggiati, trombati, defilati: idi sè stessi in casa Rai Il Fatto Quotidiano, pagina 9, di Gianluca Roselli. Parcheggiati, trombati o semplicemente defilati. Fino a un paio d’anni fa, di dirigenti Rai “di sé stessi” ce n’erano un bel numero. Non sempre per colpa loro. A volte si è trattato di persone cadute politicamente in disgrazia. Oppure di exrimasti senza poltrona che rifiutavano incarichi “minori”. O semplicemente soggetti osteggiati dai vertici. La situazione ora è migliorata, perché non esiste quasi più la figura del direttore “senza incarico”. Ma i parcheggiati e quelli “in attesa di…” ci sono lo stesso. Anche perché a volte «i ruoli assegnati assomigliano a delle scatole vuote, create solo per giustificare un lauto stipendio oppure per pianificare progetti che però già si sa che non ...