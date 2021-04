Governo ultime notizie | esordio da leader M5S per Conte Cosa succederà?

(Di venerdì 2 aprile 2021): l’ex Presidente del Consiglio Giuseppeha di fatto esordito dadel Movimento 5 Stelle. In un discorso tenuto nella serata di ieri, giovedì 1 aprile 2021, nel “consueto” formato della diretta video, ha delineato un lungo percorso di ridefinizione dei pentastellati.daM5S per: nel “consueto” formato della diretta video e, nello specifico, attraverso la piattaforma Zoom, Giuseppeha di fatto esordito dadel Movimento 5 Stelle. Un lungo discorso quello tenuto dall’ex Presidente del ...

Advertising

ciuffigiancarlo : @repubblica Ma questo signore s’andò torna in Italia avrà fatto il tampone e i 5 giorni di confinamento con success… - Sch_Tina_ : RT @RadioSavana: Lampedusa ora. Nelle ultime 24 ore, governo Draghi ha scaricato 700 clandestini africani provenienti dalla Tunisia. Nel co… - Alagod1Alicja : RT @RadioSavana: Lampedusa ora. Nelle ultime 24 ore, governo Draghi ha scaricato 700 clandestini africani provenienti dalla Tunisia. Nel co… - RSplettsto : RT @RadioSavana: Lampedusa ora. Nelle ultime 24 ore, governo Draghi ha scaricato 700 clandestini africani provenienti dalla Tunisia. Nel co… - SchwarzeHexe5 : RT @RadioSavana: Lampedusa ora. Nelle ultime 24 ore, governo Draghi ha scaricato 700 clandestini africani provenienti dalla Tunisia. Nel co… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ultime

QUOTIDIANO.NET

...il coronavirus nelle24 ore in Germania e sono oltre 230 morte per complicanze dopo aver contratto l'infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal...... educative e sociali; L'impegno delè quindi comprensibilmente focalizzato sulla campagna ... grazie all'aumento nell'approvvigionamento registrato nelledue settimane, si arriverà dopo ...Una raccolta di firme contro l’abusivismo dilagante nel settore benessere. Casartigiani, Cna e Confartigianato l’hanno presentata al governo ...Centoventicinque milioni di reddito al giorno bruciati negli ultimi dodici mesi dal mondo delle imprese e del lavoro autonomo, per un calo ...