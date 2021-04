'Gli anziani sono spesso spaesati dopo mesi di solitudine, li aiutiamo a capire' (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - A Pasqua e Pasquetta "sarò qui come ogni giorno a vaccinare gli anziani, oggi è la nostra missione. Ho passato a lavoro con siringa e fiala in mano anche il mio compleanno, 60 anni. Chissà, magari per domenica riusciremo anche a regalare o regalarci qualche uovo di cioccolata". Lo racconta all'Adnkronos Salute l'infermiera Maurizia d'Amore, responsabile operativa del Punto vaccinale dell'Asl Roma 1 all'Auditorium Parco della musica di Roma operativo dal 15 febbraio scorso. La struttura nel cuore del quartiere Flaminio è dedicata alle persone over 80: "sono molto contente e riconoscenti - prosegue l'infermiera - In media ogni operatore arriva a immunizzare 40 persone al giorno e lavoriamo su più turni per garantire una copertura completa. Ora stiamo vaccinando con Moderna". Davanti all'Auditorium, ora chiuso per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - A Pasqua e Pasquetta "sarò qui come ogni giorno a vaccinare gli, oggi è la nostra missione. Ho passato a lavoro con siringa e fiala in mano anche il mio compleanno, 60 anni. Chissà, magari per domenica riusciremo anche a regalare o regalarci qualche uovo di cioccolata". Lo racconta all'Adnkronos Salute l'infermiera Maurizia d'Amore, responsabile operativa del Punto vaccinale dell'Asl Roma 1 all'Auditorium Parco della musica di Roma operativo dal 15 febbraio scorso. La struttura nel cuore del quartiere Flaminio è dedicata alle persone over 80: "molto contente e riconoscenti - prosegue l'infermiera - In media ogni operatore arriva a immunizzare 40 persone al giorno e lavoriamo su più turni per garantire una copertura completa. Ora stiamo vaccinando con Moderna". Davanti all'Auditorium, ora chiuso per ...

