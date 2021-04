Genoa-Fiorentina, i convocati da Ballardini: assenti Pandev e Pellegrini (Di venerdì 2 aprile 2021) La lista dei giocatori convocati da Davide Ballardini per Genoa-Fiorentina, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida di Marassi: assenti Pandev e Onguené, anche Luca Pellegrini non è presente a causa di un problema muscolare. Di seguito l’elenco completo. L’elenco dei convocati per #GenoaFiorentina pic.twitter.com/9dnKC7tLBe — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 2, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La lista dei giocatorida Davideper, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida di Marassi:e Onguené, anche Lucanon è presente a causa di un problema muscolare. Di seguito l’elenco completo. L’elenco deiper #pic.twitter.com/9dnKC7tLBe —CFC (@CFC) April 2, 2021 SportFace.

