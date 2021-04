Focolaio in Rsa di Ravenna: metà operatori hanno rifiutato il vaccino (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella residenza per anziani “Santa Teresa” di Ravenna è scoppiato un Focolaio di Coronavirus: in totale i pazienti contagiati sono 12 a cui si devono sommare 8 operatori dei quali un paio erano stati vaccinati mentre tutti gli altri avevano rifiutato il vaccino. Nella struttura – secondo quanto riportato dalla stampa locale – tutti gli infermieri si sono vaccinati mentre meno del 50 per cento degli Oss (operatori socio-sanitari) ha scelto di farlo. La struttura valuterà ora quali provvedimenti adottare. I pazienti positivi si trovano isolati nella speciale sezione Covid allestita. “Mentre gli infermieri si sono tutti vaccinati – afferma al quotidiano Ravenna e Dintorni Giacomo Farneti, coordinatore della cooperativa Società Dolce che gestisce la struttura -, ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella residenza per anziani “Santa Teresa” diè scoppiato undi Coronavirus: in totale i pazienti contagiati sono 12 a cui si devono sommare 8dei quali un paio erano stati vaccinati mentre tutti gli altri avevanoil. Nella struttura – secondo quanto riportato dalla stampa locale – tutti gli infermieri si sono vaccinati mentre meno del 50 per cento degli Oss (socio-sanitari) ha scelto di farlo. La struttura valuterà ora quali provvedimenti adottare. I pazienti positivi si trovano isolati nella speciale sezione Covid allestita. “Mentre gli infermieri si sono tutti vaccinati – afferma al quotidianoe Dintorni Giacomo Farneti, coordinatore della cooperativa Società Dolce che gestisce la struttura -, ...

