Fedele | “Giuntoli e ADL hanno già deciso | Sarri sarà il prossimo allenatore”

Advertising

fedele_leo : @FrancescoRoma78 Sarri è del napoli da un mese. E se non vi fosse stata la problematica napoli-juve rinviata agnell… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele Giuntoli

AreaNapoli.it

Di seguito le sue dichiarazioni:: 'Insigne MVP del mese di marzo? Insieme a Barella penso ... Per quanto riguarda Tare c'è il problema di: se Sarri arriveràresterà sicuramente ...... svedese classe '99 e, restando nei Paesi Bassi, il dssegue anche l'argentino Marcos ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIsu Osimhen: "Di nuovo senza mascherina: un ...Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, ha parlato ai microfoni di Televomero: 'Cancellate tutti gli altri nomi, la società ha già deciso'.In questo momento è l'italiano più forte in attività però ovviamente non è il campionato di 5-10 anni fa. Per quanto riguarda Tare c'è il problema di Giuntoli: se Sarri arriverà Giuntoli resterà sicur ...