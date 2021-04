Everton, James Rodriguez: “Ho scelto questa squadra per Ancelotti, per me è fondamentale” (Di venerdì 2 aprile 2021) In un’intervista rilasciata ai microfoni di Espn, la stella dell’Everton James Rodriguez torna sul suo trasferimento in terra inglese, fatta per un motivo molto chiaro, Carlo Ancelotti: “Lo dico con tutto il cuore, è stato uno dei motivi per cui sono venuto e ho scelto l’Everton. Il fatto che lui sia qui è fondamentale per me per crescere e migliorare. Imparo ogni giorno“, conclude il fantasista dei Toffes. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) In un’intervista rilasciata ai microfoni di Espn, la stella dell’torna sul suo trasferimento in terra inglese, fatta per un motivo molto chiaro, Carlo: “Lo dico con tutto il cuore, è stato uno dei motivi per cui sono venuto e hol’. Il fatto che lui sia qui èper me per crescere e migliorare. Imparo ogni giorno“, conclude il fantasista dei Toffes. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Everton, #JamesRodriguez: 'Sono venuto qui per #Ancelotti' - _SiGonfiaLaRete : #Everton, #JamesRodriguez: “Sono qui per Ancelotti. Ero a un passo dall’Atletico Madrid, ma…” - zazoomblog : James Rodriguez: “All’Everton per Ancelotti. Senza di lui non avrei accettato. Sull’Atletico Madrid…” - #James… - ItaSportPress : James Rodriguez: 'All'Everton per Ancelotti. Senza di lui non avrei accettato. Sull'Atletico Madrid...' -… - zazoomblog : James Rodriguez: “L’Everton può diventare come il Real Madrid e il Bayern Monaco” - #James #Rodriguez: #“L’Everton -