DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 5 aprile | la rivelazione di Sanem a Can

(Di venerdì 2 aprile 2021) Primo appuntamento settimanale di– Le Ali delDopo lo stop dovuto al week-end riparte una nuova settimana di programmazione di– Le Ali del. Le puntate della soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir che vedrete da lunedì 52021 mostrano che le creme e la campagna pubblicitaria che le riguarda, sta avvicinando molto Can e. Il fotografo e la giovane scrittrice infatti sembrano intenzionato a sotterrare l’ascia di guerra a far pace e a riprendere la loro storia d’amore dove si era interrotta. Ma alle loro spalle sta ancora tramando il perfido Yigit che prenderà una decisione per rovinare la nuova attività della della coppia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel primo appuntamento settimanale. Can Divit e ...

Nella puntata di- Ledel sogno di oggi, giovedì 1 aprile 2021 , ci sono stati numerosi colpi di scena. Sanem ha avuto l'intuizione vincente per il suo spot: scegliere Deren come protagonista per il ...Anticipazioni puntata- Ledel Sogno di venerdì 2 aprile 2021 su Canale 5 : Yigit si è visto rifiutare da Sanem la sua proposta di matrimonio ma ora, nonostante la ragazza gli abbia chiesto di stare lontano ...Nella puntata di Daydreamer - Le ali del sogno in onda, Sanem ha l'intuizione vincente per il suo spot: scegliere Deren come protagonista per il ruolo della regina Cleopatra. Anticipazioni Daydreamer: ...Su Canale 5 continua ad andare in onda la soap opera di origini turche dal titolo Daydreamer - Le ali del sogno, che vede tra i protagonisti gli amati attori Can Yaman e Demet Özdemir.