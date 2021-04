Covid, la Campania resta zona rossa: Rt ancora troppo alto (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante le voci di un passaggio in arancione, la Campania resta zona rossa anche in vista della prossima settimana a causa di un indice rt ancora troppo alto. Niente da fare, la Campania resta zona rossa. Il tanto atteso cambio di colore, che avrebbe portato a una serie maggiore di aperture (tra cui quelle di Leggi su 2anews (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante le voci di un passaggio in arancione, laanche in vista della prossima settimana a causa di un indice rt. Niente da fare, la. Il tanto atteso cambio di colore, che avrebbe portato a una serie maggiore di aperture (tra cui quelle di

