Covid, caos Lazio: salgono i contagi, i ricoveri, le rianimazioni ed i decessi. A Roma 1000 nuovi casi (Di venerdì 2 aprile 2021) Se a livello nazionale l'Rt va abbassandosi, e con esso – seppure 'lievemente' – anche la curva dei contagi, nel Lazio parrebbe invece esattamente il contrario. Oltretutto, particolare non da poco, parliamo di una regione rimasta 'chiusa' per ben tre settimane, e dunque i numeri che leggiamo sono in gran parte riferibili proprio a quel periodo… Sono stati oltre 34mila i test effettuati nelle ultime 24 ore in tutto il Lazio Dunque una situazione molto preoccupante, ma che al momento non ha ancora destato nessuna reazione, soprattutto a livello 'politico'. Come ogni giorno, incontrando la stampa, è stato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato (nella foto), ad elencare questa sfilza di dati raggelanti: "Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.720) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila ...

