Covid: 2.057 positivi su 18.513 tamponi. Rapporto casi-test 11,1%. Deceduti in 57 (26 nelle ultime 48 ore) (Di venerdì 2 aprile 2021) positivi del giorno 2.057, di cui 1.335 asintomatici e 722 sintomatici, su 18.513 tamponi. tamponi antigenici del giorno 4.075. Rapporto casi-test 11,1%. Lo rivela il consueto bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania. Deceduti 57 (26 nelle ultime 48 ore, 31 Deceduti in precedenza ma registrati ieri). Totale Deceduti dall'inizio della pandemia 5.475. Guariti 2.979. Totale guariti nella regione 244.359. Report posti letto su base regionale: su 656 terapie intensive disponibili, 155 occupati. Posti di degenza disponibili 3.160, di cui 1.558 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

