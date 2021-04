CorSport: Zielinski insostituibile, non ci sono idee per il caso in cui debba saltare il Crotone (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi arriverà il responso sul tampone molecolare a cui si è sottoposto Piotr Zielinski, reduce ieri da due test rapidi al Covid, uno con esito positivo ed uno negativo. Il polacco è diventato una pedina fondamentale nel Napoli di Gattuso ed una sua possibile assenza contro il Crotone condizionerebbe le scelte di formazione del tecnico. Che non ha ancora idee su come ovviare ad una sua assenza in campo, sabato. Il quotidiano sportivo scrive che c’è solo una deduzione possibile, che a sostituire Piotr possa essere Elmas. “La formazione, ovviamente, viene ben dopo la comunicazione che spetterà al medico sociale, il dottor Raffale Canonico: per Gattuso, Zielinski è un punto di riferimento all’interno di un sistema che ha cominciato ad allietare il Napoli. E non esistono ancora idee nel ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi arriverà il responso sul tampone molecolare a cui si è sottoposto Piotr, reduce ieri da due test rapidi al Covid, uno con esito positivo ed uno negativo. Il polacco è diventato una pedina fondamentale nel Napoli di Gattuso ed una sua possibile assenza contro ilcondizionerebbe le scelte di formazione del tecnico. Che non ha ancorasu come ovviare ad una sua assenza in campo, sabato. Il quotidiano sportivo scrive che c’è solo una deduzione possibile, che a sostituire Piotr possa essere Elmas. “La formazione, ovviamente, viene ben dopo la comunicazione che spetterà al medico sociale, il dottor Raffale Canonico: per Gattuso,è un punto di riferimento all’interno di un sistema che ha cominciato ad allietare il Napoli. E non esistono ancoranel ...

Advertising

napolista : CorSport: #Zielinski insostituibile, non ci sono idee per il caso in cui debba saltare il Crotone C’è solo una ded… - CalcioNapoli24 : - CorSport : #Napoli, giallo #Zielinski: positivo e poi negativo, ora altro tampone ?? - napolista : CorSport: #NapoliCrotone, #MarioRui preferito a #Hysaj In porta Meret, a centrocampo Bakayoko. Davanti Politano, Z… - Giosue38964236 : Aiz...Aiz..! Chist so robn...100.miliun so poc!???? CorSport - Zielinski è l'uomo copertina del Napoli: sul polacco… -