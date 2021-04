Coronavirus in Toscana: 26 morti (età media 76 anni), oggi 2 aprile. E 1.640 contagi (quasi 200mila da inizio pandemia) (Di venerdì 2 aprile 2021) oggi, 2 aprile, i morti sono 26: si tratta di 16 uomini e 10 donne con età media di 76 anni. I nuovi contagi sono 1.640 (1.590 confermati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico) con età media di 44 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia i positivi sono quasi 200mila, esattamente 198.645 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 aprile 2021), 2, isono 26: si tratta di 16 uomini e 10 donne con etàdi 76. I nuovisono 1.640 (1.590 confermati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico) con etàdi 44(il 18% ha meno di 20, il 23% tra 20 e 39, il 34% tra 40 e 59, il 18% tra 60 e 79, il 7% ha 80o più). In totale dai positivi sono, esattamente 198.645 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #2aprile ?? 1.640 nuovi casi ?? 30.467 tamponi ?? 1.861 ricoverati (+12 da ieri) ?? 274… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 26 morti (età media 76 anni), oggi 2 aprile. E 1.640 contagi (quasi 200mila da inizio pande… - pistoiasport : Coronavirus a Pistoia, 166 nuovi casi. In Toscana sono 1.640 - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Il #bollettino del #coronavirus in #Toscana del #2aprile: 1640 nuovi casi, aumentano i ricoveri. Tutti i numeri: https://… - LIDAMUGNAI : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #2aprile ?? 1.640 nuovi casi ?? 30.467 tamponi ?? 1.861 ricoverati (+12 da ieri) ?? 274 in t… -