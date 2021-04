Coronavirus, in Sicilia 1.222 nuovi positivi e 15 morti (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 1.222 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.144 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8% . La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo. Le ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 1.222 ial Covid19 insu 21.144 tamponi processati, con una incidenza didel 5,8% . La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo. Le ...

