Convocati Fiorentina per il Genoa: tre assenze per Iachini (Di venerdì 2 aprile 2021) Beppe Iachini ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Genoa: tre assenze per il tecnico al suo ritorno sulla panchina della Fiorentina Beppe Iachini ha diramato la lista dei Convocati in vista della gara contro il Genoa. Il tecnico viola, alla sua prima gara dopo il ritorno in panchina, dovrà rinunciare a Kokorin, Igor e Malcuit. I Convocati Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kouame, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, M. Olivera, Quarta, Pezzella, Ponsi, Pulgar, ribery, Rosati, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.

