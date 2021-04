Compra una ciotola al mercatino per 35 dollari | è una ciotola Ming che ne vale mezzo milione

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) Siamo aldelle pulci, in Connecticut. Uno sconosciuto passante scruta tra cianfrusaglie e oggetti in cerca di “qualcosa di buono” e alla fine, folgorato dalla bellezza di una porcellana, spende 35per quello che si rivela essere un acquisto fortunato: è una rarissima, risalente al XV secolo. In realtà, la porcellanaben più di qualche decina di: rivalutata da esperti, ha fruttato al suotoredi. Dopo l’acquisto, avvenuto lo scorso anno, gli esperti di Sotheby’s avevano attribuito laal periodo Yongle (XV secolo) epoca in cui visse l’ultima grande dinastia cinese e valutata ...