Calciomercato | Milan Ilicic nel mirino

La pausa per le nazionali ha sortito l'effetto di infuocare il Calciomercato. Non è passato giorno senza uno scoop dei giornali sportivi. Questa volta è Tuttosport a rilanciare la notizia del Milan forte su Ilicic, lo sloveno dell'Atalanta. Il 33enne è andato anche in gol con la maglia della propria nazionale e nel match di San Siro aveva annichilito il diavolo. Forse proprio da qui era nata la pazza idea di portarlo a Milano. Ilicic sta vivendo la stagione più complicata da quando è a Bergamo. Prima le difficoltà psicologiche, poi i continui tira e molla con mister Gasperini. La dirigenza del Milan allora sta prestando forte attenzione alla situazione in casa Atalanta. Frederic Massara in particolare è un grande estimatore del giocatore e lo aveva già cercato ai tempi in cui lavorava ...

