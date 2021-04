Buone notizie per Zielinski: ufficialmente negativo al covid-19 (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul sito ufficiale dell’ANSA arriva la comunicazione ufficiale su Piotr Zielinski sull’esito dei tamponi per il covid-19. La comunicazione ufficiale: “(ANSA) – NAPOLI, 02 APR … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul sito ufficiale dell’ANSA arriva la comunicazione ufficiale su Piotrsull’esito dei tamponi per il-19. La comunicazione ufficiale: “(ANSA) – NAPOLI, 02 APR … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mara_carfagna : Buone notizie per le amministrazioni del #Sud: varate, anche grazie a @renatobrunetta , le norme per portare a term… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Vi ricordate ai primi di novembre, quando rrivarono tutti i risultati sull'efficacia dei vaccini? S… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE (2). Israele è reduce da un'epidemia terribile (750 casi/100mila al picco) con il 51% delle persone… - Bertolca10 : Buone notizie per il Milan con #Donnarumma rientrato e sottoposto al tampone, fortunatamente negativo (nonostante i… - yjoW7CBaCRkwvtd : RT @PokemonGOit: Buone notizie, Allenatori! Ogni lunedì di aprile, nel negozio sarà disponibile un'offerta gratuita una tantum che comprend… -