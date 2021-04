Brianza | stupra per mesi una 51enne e la minaccia di mettere i video su internet

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ha subìto le violenze sessuali ripetute con acquiescenza del suo aguzzino, temendo di finire vittima di revenge porn. Così tornava ogni volta da lui per “comprare” il silenzio del suotore. È questa la terribile vicenda di una donna di 51 anni, che aveva trovato il coraggio di andare in ospedale dopo l’ennesima violenza e di denunciare tutto, ma poi ha avuto paura. La donna aveva da poco iniziato la relazione con l’uomo, convinta di avere trovato un compagno. Poi però l’inizio dell’incubo: gli stupri, le violenze. Nella casa del 46enne, i carabinieri hanno trovato corde, manette e collari erotici, oltre a farmaci narcotizzanti e medicinali utilizzati per sedare la vittima e abusarne sessualmente. Teneva poi una telecamera accesa a riprendere tutto. Il 27 marzo, stordita e vittima e di un malore a causa dei farmaci che era stata costretta ad assumere, ...

