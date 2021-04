Blocco Ss16 per protesta ambulanti Bari | indagini in corso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Blocco Ss16

L'obiettivo dell'indagine è capire chi ha organizzato il sit - in del quale non erano state informate le autorità e, soprattutto, individuare i responsabili delstradale. Dalle immagini e ...Ildella tangenziale è durato circa tre ore, provocando code e rallentamenti sulle vie di accesso al capoluogo pugliese. Tra i manifestanti, diversi titolari di negozi di abbigliamento ...(ANSA) - BARI, 02 APR - La Digos di Bari ha avviato accertamenti sulla manifestazione di protesta degli ambulanti che ieri mattina ha causato il blocco per tre ore della Statale 16 all'altezza di Bari ...Sulla ss16 di Bari ambulanti e commercianti protestano contro le chiusure per Covid-19 chiedendo di poter tornare a lavorare ...