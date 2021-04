"Bianco rosso e Verdone", a 40 anni di distanza il miglior film di Verdone (Di venerdì 2 aprile 2021) Bianco rosso E Verdone Cine34 ore 21. Con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Angelo Infanti. Regia di Carlo Verdone. produzione Italia 1980. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA E' una giornata di elezioni negli anni 70 e varie persone viaggiano in Autostrada del Sole con destinazione Roma per andare a votare. Tra gli altri, un emigrato meridionale, un giovanotto bamboccione con nonna petulante, un padre pignolissimo detestato dalla moglie ma adorato dai pignolissimi figli. Prima di Roma sarà meritatamente abbandonato. PERCHÈ VEDERLO Perché a 40 anni di distanza rimane il miglior film di Verdone. Lui lo sapeva di aver toccato il tetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021)Cine34 ore 21. Con Carlo, Lella Fabrizi, Angelo Infanti. Regia di Carlo. produzione Italia 1980. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA E' una giornata di elezioni negli70 e varie persone viaggiano in Autostrada del Sole con destinazione Roma per andare a votare. Tra gli altri, un emigrato meridionale, un giovanotto bamboccione con nonna petulante, un padre pignolissimo detestato dalla moglie ma adorato dai pignolissimi figli. Prima di Roma sarà meritatamente abbandonato. PERCHÈ VEDERLO Perché a 40dirimane ildi. Lui lo sapeva di aver toccato il tetto ...

Advertising

M5S_Europa : #Salvini appoggia #Draghi: se i numeri dicono rosso, allora è rosso. Con #Conte se i numeri dicevano rosso lui vede… - matteosalvinimi : ...Se la scienza dice rosso è rosso, se la scienza dice giallo o bianco, allora è giallo o bianco. A meno che non c… - AriDeArcangelis : Io quando sento “blindate” e “intensificati i controlli con...” mi sento come Magda in “Bianco, rosso e Verdone”.… - BlasiCapitano : Tre colori. Film rosso se è rosso, film bianco se è bianco, film giallo se è giallo. #cinesalvini - ZAYNMYSUN____ : RT @gate109napoli: Felpa vintage di Sergio Tacchini con sfondo bianco, motivo in rosso e blu e logo sul petto. Condizione 10/10 con cartell… -