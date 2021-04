Abruzzo e Molise, Anbi avverte: rischio siccità estrema (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Abbruzzo e il Molise a rischio siccità estrema, l’Anbi mette in guardia: precipitazioni in calo, riduzione della portata fino al 70%. L’Anbi, o Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, mette in guardia sul rischio siccità estrema che potrebbe interessare alcune regioni italiane. La tendenza, già L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Abbruzzo e il, l’mette in guardia: precipitazioni in calo, riduzione della portata fino al 70%. L’, o Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, mette in guardia sulche potrebbe interessare alcune regioni italiane. La tendenza, già L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - TgLa7 : #Terremoti: scossa magnitudo tra 5.3 e 5.8 in mare Adriatico. Avvertita in Abruzzo, Molise e Puglia - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto… - folucar : RT @GiovaQuez: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, PA Bolzano, Sardegna, Sicilia e Umbria dovrebbero confermare la zona arancione… - rpapaposts : @Lorenzo61960713 @LegaSalvini @Europarl_IT Percentuali utilizzate per over 80 anni: Basilicata: 51,18% Marche: 49,8… -