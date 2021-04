Vaccino Moderna, arrivate 500mila dosi: al via distribuzione (Di giovedì 1 aprile 2021) Inizierà nella giornata di oggi la distribuzione alle Regioni delle 500 mila dosi di Vaccino Moderna arrivate nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Roma Fiumicino, prima di essere trasferite all’hub nazionale vaccini della Difesa a Pratica di Mare, da dove partiranno le consegne ai punti vaccinali. Lo comunica la struttura del commissario all’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo. Si tratta del lotto numericamente più consistente finora arrivato da Moderna, che porta il totale del 1° trimestre del 2021 a circa 1,3 milioni di dosi complessive di questo tipo di Vaccino. Supera intanto quota 10 milioni il numero di dosi complessivamente somministrate a livello nazionale attraverso 2.030 punti vaccinali in tutta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Inizierà nella giornata di oggi laalle Regioni delle 500 miladinella tarda serata di ieri all’aeroporto di Roma Fiumicino, prima di essere trasferite all’hub nazionale vaccini della Difesa a Pratica di Mare, da dove partiranno le consegne ai punti vaccinali. Lo comunica la struttura del commissario all’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo. Si tratta del lotto numericamente più consistente finora arrivato da, che porta il totale del 1° trimestre del 2021 a circa 1,3 milioni dicomplessive di questo tipo di. Supera intanto quota 10 milioni il numero dicomplessivamente somministrate a livello nazionale attraverso 2.030 punti vaccinali in tutta ...

