Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della prima puntata (Di giovedì 1 aprile 2021) Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta e la vita di Francesco Neri prende una piega inaspettata. Comincia così la sesta stagione di Un passo dal cielo - I guardiani, la serie di Rai1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Giusy Buscemi, che si sposta tra le montagne delle Dolomiti a San Vito di Cadore e vedrà Francesco e Vincenzo affrontare nuovi casi, colpi di scena e altre avventure che li spingeranno a ridefinire la loro amicizia. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, in onda giovedì 1° aprile. Un passo dal cielo 6 - I guardiani, le anticipazioni della prima puntata Da quando Emma è morta, Francesco Neri (Daniele Liotti) ha deciso di ...

