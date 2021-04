Uiguri, la famiglia in Italia con quattro figli minorenni detenuti in Cina: «L’Italia ci aiuti, non abbiamo più loro notizie» – La videointervista (Di giovedì 1 aprile 2021) Fuggire dalla Cina, stabilirsi in Italia, e poi ricongiungersi in un secondo momento con i propri figli. Era questo il piano di Mihriban Kader e Ablikim Memtinin quando nel 2016 hanno lasciato lo Xinjiang per venire in Italia. Nessuno dei due immaginava però che quattro dei loro cinque figli sarebbero stati deportati in uno degli orfanotrofi della regione autonoma dello Xinjiang e strappati cosi ai genitori. Da anni, la Cina conduce una dura campagna di repressione contro la popolazione uigura che abita nel nord-ovest del Paese. Attraverso quella che Pechino definisce una politica contro il terrorismo, a partire dal 2017 più di un milione di Uiguri, secondo stime indipendenti, sono stati rinchiusi in campi di internamento. I minori ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Fuggire dalla, stabilirsi in, e poi ricongiungersi in un secondo momento con i propri. Era questo il piano di Mihriban Kader e Ablikim Memtinin quando nel 2016 hanno lasciato lo Xinjiang per venire in. Nessuno dei due immaginava però chedeicinquesarebbero stati deportati in uno degli orfanotrofi della regione autonoma dello Xinjiang e strappati cosi ai genitori. Da anni, laconduce una dura campagna di repressione contro la popolazione uigura che abita nel nord-ovest del Paese. Attraverso quella che Pechino definisce una politica contro il terrorismo, a partire dal 2017 più di un milione di, secondo stime indipendenti, sono stati rinchiusi in campi di internamento. I minori ...

