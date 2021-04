Spacciatori contro Brumotti. I vigili urbani si allontanano. E il sindaco li punisce (Di giovedì 1 aprile 2021) Il sindaco di Pisa Michele Conti ha chiesto un procedimento disciplinare nei confronti di due vigili urbani che, intervenuti durante un servizio di Brumotti (Striscia la Notizia) contro gli Spacciatori di droga, si sono allontanati Spacciatori spaccio di droga pusher vigili urbani Orlando Sacchelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/04/01/Brumotti-contro-gli-Spacciatori-pattuglia-dei-vigili-urbani-si-allontana-il-sindaco-li-punisce/ Pusher ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Ildi Pisa Michele Conti ha chiesto un procedimento disciplinare nei confronti di dueche, intervenuti durante un servizio di(Striscia la Notizia)glidi droga, si sono allontanatispaccio di droga pusherOrlando Sacchelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/04/01/-gli--pattuglia-dei--si-allontana-il--li-/ Pusher ...

