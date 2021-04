Sophie Codegoni Nella Bufera | Era Fidanzata Durante il Trono? Spuntano le Segnalazioni!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 1 aprile 2021), l’ex tronista di Uomini e Donne, ha da poco annunciato la rottura con Matteo Ranieri. La ragazza è stata accusata di aver preso in giro l’ex corteggiatore e ora, come se non bastasse, sono trapelate delle pesanti segnalazioni sul suo conto. Scopriamo insieme i dettagli! È scoppiato il caos dopo cheha annunciato la fine della storia d’amore con Matteo Ranieri. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiazzato tutti con la notizia, causando non poco malcontento nei suoi confronti. La ragazza è infatti stata accusata di essersi presa gioco del suo ex corteggiatore. In queste ore poi, la situazione è degenerata a causa di alcune segnalazioni venute improvvisamente a galla. C’è però da premettere che non ci sono prove concrete a riguardo, in quanto chi ha parlato ha voluto rimanere ...