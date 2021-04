Simone Pierini Addio alla zona gialla almeno fino al 30 aprile, stop alle visite (Di giovedì 1 aprile 2021) agli amici in zona rossa (ma Pasqua e Pasquetta restano escluse) e nessuna deroga per le regioni sulle scuole: saranno ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) agli amici inrossa (ma Pasqua e Pasquetta restano escluse) e nessuna deroga per le regioni sulle scuole: saranno ...

Advertising

zazoomblog : Simone Pierini LItalia si appresta a vivere Pasqua e Pasquetta in zona rossa - #Simone #Pierini #LItalia #appresta - zazoomblog : Simone Pierini Mario Draghi torna in Parlamento per la prima volta dopo il voto - #Simone #Pierini #Mario #Draghi… -