Servizi straordinari di controllo del territorio | la Polizia di Stato denuncia 2 cittadini rumeni

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nell’ambito deididelpredisposti dal Questore Carmine Esposito, gli agenti delladidel commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, in collaborazione con il VII Gruppo Tuscolano dellaRoma Capitale e con l’A.M.A., hanno bonificato e messo in sicurezza l’area verde confinante con Via Pasquale Stabilini. All’interno di una baracca i poliziotti hanno trovato due, un uomo ed una donna rispettivamente di 39 e 58 anni che, dentro un contenitore in vetro, custodivano gradi, stellette e bottoni utilizzati per divise die Carabinieri: entrambi sono statiti per invasione di terreni e possesso di ...