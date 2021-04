Serie C | Frattali del Bari | “Vogliamo il secondo posto nel Girone C”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Pierluigi, portiere del, ha raccontato il momento della compagine pugliese tracciando la via per questo finale intenso di stagione. L’obiettivo dei Galletti è ile la vittoria nei playoff di fine regular season, il torneo che lo scorso anno vide i biancorossi soccombere in finale contro la Reggiana di Massimiliano Alvini. Anche quest’anno ilha mancato, per la seconda volta consecutiva, la promozione diretta per laB. NelC dellaC, infatti, la Ternana schiacciasassi di Cristiano Lucarelli si è presa la scena annientando tutte le rivali del raggruppamento. In questo momento, i pugliesi occupano la terza posizioni con sette punti di svantaggio sull’Avellino che occupa attualmente la seconda piazza. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie Frattali

TUTTO mercato WEB

Avellino . Nel secondo anticipo della trentatreesima giornata del girone C diC , dopo la sconfitta per 2 - 0 al 'Lamberti' della Cavese contro il Catania , bastano due ...; Semenzato, Di ...Se andiamo a sfogliare la classifica di Girone C diC ad oggi é in testa la Ternana con 75 ...formazioni Bari - Paganese Carrera potrebbe optare invece per un modulo 3 - 4 - 3 conin ...Una punizione di Mattia al 70’ con risposta di Frattali annessa e un palo di Mendicino sono gli ... decisiva per la posizione in classifica all’interno dei play-off. 21:45 Serie C, giudice sportivo: ...Allo stadio San Nicola il Bari di mister Carrera ritrova la vittoria contro la Paganese (2-0) grazie ai gol di Bianco (20') e D'Ursi (59'). Così riparte ...