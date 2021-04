Serie A e Covid, caos dopo le nazionali: boom di focolai, rischio contagi sempre più alto (Di giovedì 1 aprile 2021) La tanto attesa ripartenza della Serie A rischia di essere a dir poco condizionata e stravolta dal caos legato alla pausa nazionali. Il focolaio Covid esploso all’interno del gruppo squadra dell’Italia (4 positivi nello staff) ha infatti già fatto emergere la positività di Leonardo Bonucci, che si aggiunge a Demiral nella lista dei giocatori della Juventus che hanno contratto il virus negli ultimi giorni. Una sorta di bomba ad orologeria, con tutti gli azzurri rientrati alla base ma in isolamento e con tamponi in corso. Mancano 48 ore all’inizio della giornata di campionato, ma ovviamente eventuali tamponi negativi non danno la garanzia sul fatto che il virus possa essere in incubazione. Così le varie società iniziano a muoversi su linee decisamente diverse. Il Sassuolo ha già annunciato che Berardi, ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) La tanto attesa ripartenza dellaA rischia di essere a dir poco condizionata e stravolta dallegato alla pausa. Ilesploso all’interno del gruppo squadra dell’Italia (4 positivi nello staff) ha infatti già fatto emergere la positività di Leonardo Bonucci, che si aggiunge a Demiral nella lista dei giocatori della Juventus che hanno contratto il virus negli ultimi giorni. Una sorta di bomba ad orologeria, con tutti gli azzurri rientrati alla base ma in isolamento e con tamponi in corso. Mancano 48 ore all’inizio della giornata di campionato, ma ovviamente eventuali tamponi negativi non danno la garanzia sul fatto che il virus possa essere in incubazione. Così le varie società iniziano a muoversi su linee decisamente diverse. Il Sassuolo ha già annunciato che Berardi, ...

ZZiliani : Nel 2020 il calciomercato ha subito una contrazione monstre a causa del #Covid, ma i milioni finiti nelle tasche de… - capuanogio : ?? La sosta lascia in eredità focolai #Covid e contagi, anche nella nazionale italiana. E adesso che succede al cam… - SkySport : Sassuolo, Ayhan positivo al Covid dopo un test effettuato in Nazionale con la Turchia - Casomai_LP : RT @dreaminhogvarts: Per questa serie sulla Juve di Amazon Prime io farei una sciagura ad episodio e li chiamerei tipo gli episodi di Frien… - buoncalcio : Serie A, Ayhan del Sassuolo positivo al Covid-19. 'Bloccati' i nazionali italiani -