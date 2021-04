Scuola in zona rossa, cosa dice il Consiglio di Stato (Di giovedì 1 aprile 2021) Scuola zona rossa, interviene il Consiglio di Stato. Rivalutare il “meccanismo automatico di applicazione della sospensione totale della didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’intero territorio delle regioni classificate come ‘zona rossa’” hanno stabilito i giudici in due decreti monocratici depositati oggi con i quali il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata da alcuni genitori contro la sentenza del Tar del Lazio che, il 26 marzo, aveva sospeso l’efficacia del Dpcm del 2 marzo, che disponeva la didattica a distanza in tutte le scuole delle Regioni in ‘zona rossa’, stabilendo il riesame da parte della presidenza del Consiglio dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021), interviene ildi. Rivalutare il “meccanismo automatico di applicazione della sospensione totale della didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’intero territorio delle regioni classificate come ‘’” hanno stabilito i giudici in due decreti monocratici depositati oggi con i quali ildiha respinto l’istanza cautelare presentata da alcuni genitori contro la sentenza del Tar del Lazio che, il 26 marzo, aveva sospeso l’efficacia del Dpcm del 2 marzo, che disponeva la didattica a distanza in tutte le scuole delle Regioni in ‘’, stabilendo il riesame da parte della presidenza deldei ...

