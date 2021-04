Sassuolo | cattive notizie per De Zerbi | nuovo caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra

(Di giovedì 1 aprile 2021)per Roberto De.Dopo la paura Nazionali, la Serie A riparte in vista del rush finale di campionato. Proprio pochi minuti fa, però,poco incoraggianti arrivano per ildi Roberto Deche non potrà infatti contare su Kaan Ayhan. Il difensore classe '94, impegnato in questi giorni con la Turchia nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, è risultato positivo al-19 dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati nel ritiro della sua Nazionale. Una notizia data dallo stesso club tramite una nota ufficiale."il calciatore Kaan Ayhan è risultato positivo al-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale turca". Il difensore neroverde, a quanto si apprende dalla nota del club, "è ...

