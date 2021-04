Rimborsi per i pasti ai terremotati, l'albergatore Mei finisce sotto inchiesta (Di giovedì 1 aprile 2021) CIVITANOVA - Cinquecento pasti per i terremotati mai erogati per i quali aveva ottenuto il rimborso, denunciato un albergatore civitanovese. A finire nel mirino degli inquirenti è il consigliere ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 1 aprile 2021) CIVITANOVA - Cinquecentoper imai erogati per i quali aveva ottenuto il rimborso, denunciato uncivitanovese. A finire nel mirino degli inquirenti è il consigliere ...

Advertising

borghi_claudio : Ah ovviamente mi attendo che se il lockdown dovesse essere votato in Parlamento con voto univoco e palese, chi lo a… - LegaSalvini : COVID, SALVINI: 'LAVORIAMO AL FIANCO DI DRAGHI PER VACCINI, RIMBORSI E RIAPERTURE DOPO PASQUA' - Mariate48641882 : RT @LidaSezOlbia: #Betty è tornata in clinica per un nuovo #intervento al piccolo moncone sporgente nel punto esatto dove c'era la zampina.… - carmenmarta6 : RT @erretti42: Nominalismi: sostegni invece che ristori. La svolta: meno soldi per tutti. Penalizzate le piccole imprese con rimborsi tagli… - Mastermit1 : @matteosalvinimi Ma i rimborsi per la famosa zona rossa in Lombardia, contestata da voi e Fontana, che fine hanno f… -