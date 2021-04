Regione Toscana: è morta la madre del presidente Giani (Di giovedì 1 aprile 2021) Lutto per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: è morta sua madre Flora. Aveva 87 anni e si è spenta nella sua di Firenze. Sentite condiglianze a Giani sono state espresse da Simona Bonafè, segretaria Toscana del Pd, a nome di tutto il partito. Ma anche l'opposiziione, a cominciare da Fratelli d'Italia, ha voluto manifestare la sua vicinanza al presidente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 aprile 2021) Lutto per ildella, Eugenio: èsuaFlora. Aveva 87 anni e si è spenta nella sua di Firenze. Sentite condiglianze asono state espresse da Simona Bonafè, segretariadel Pd, a nome di tutto il partito. Ma anche l'opposiziione, a cominciare da Fratelli d'Italia, ha voluto manifestare la sua vicinanza alL'articolo proviene da Firenze Post.

