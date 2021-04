Regione Lazio: ulteriori ristori per 34 mln (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “Proseguono le azioni a sostegno delle categorie di lavoratori piu’ colpite dall’emergenza pandemica. Dopo gli oltre 500 milioni di euro stanziati nel 2020 per le attivita’ economiche in difficolta’ a causa della pandemia, mettiamo in campo altri 34 milioni di euro per aiutare tutti coloro che in questi mesi sono stati maggiormente colpiti dalle chiusure imposte per il contenimento del contagio”. Lo fa sapere il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Con un nuovo bando multimisura da 30 milioni di euro- aggiunge- andremo a ristorare con un sostegno al reddito di 600 euro colf e badanti, operatori del settore turistico, lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi e partite Iva.” “Per cultura e sport, inoltre, con 4 milioni di euro effettueremo lo scorrimento delle graduatorie degli avvisi pubblici pubblicati ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “Proseguono le azioni a sostegno delle categorie di lavoratori piu’ colpite dall’emergenza pandemica. Dopo gli oltre 500 milioni di euro stanziati nel 2020 per le attivita’ economiche in difficolta’ a causa della pandemia, mettiamo in campo altri 34 milioni di euro per aiutare tutti coloro che in questi mesi sono stati maggiormente colpiti dalle chiusure imposte per il contenimento del contagio”. Lo fa sapere il presidente della, Nicola Zingaretti. “Con un nuovo bando multimisura da 30 milioni di euro- aggiunge- andremo a ristorare con un sostegno al reddito di 600 euro colf e badanti, operatori del settore turistico, lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi e partite Iva.” “Per cultura e sport, inoltre, con 4 milioni di euro effettueremo lo scorrimento delle graduatorie degli avvisi pubblici pubblicati ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - CarloCalenda : Aggiungo un’informazione doverosa al piano rifiuti. La Regione Lazio guidata da @nzingaretti e @MAXVALERIANI ha mes… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Assessore alla Sanità della regione Lazio: senza dosi in 24 ore stop alle vaccinazioni. D'Amato: abbi… - vocedelpatriota : Righini-Rocca FdI: Regione Lazio ambigua su discarica Monte Carnevale -