Puglia | vaccini | oltre seicentomila somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

Advertising

LiaQuartapelle : Lombardia: 10 mln di abitanti e 111 punti vaccinali. Puglia: 4 mln di abitanti e 351 punti vaccinali, secondo il s… - NoiNotizie : #Puglia, vaccini: oltre seicentomila somministrazioni. Immagini diffuse dal ministero della Salute sulla campagna a… - infoitsalute : Vaccini in Puglia, l'odissea delle persone fragili: 'I medici di famiglia non sanno aiutarci, come facciamo?' - infoitinterno : Situazione vaccini in Puglia, superate le 600mila somministrazioni - infoitsalute : Puglia, vaccini anti Covid: «Dosi Moderna destinate ai medici di base» -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia vaccini

Probabile che la- visti i dati dei ricoveri - mantenga il massimo grado di restrizione, ... Obbligo vaccinale per i sanitari Sempre in temapassa l'obbligo vaccinale per gli operatori ...Ad aprile sarà boom: attese 550mila anche con Moderna e AstraZeneca 29 marzo 2021anti Covid per 78 e 79enni in, oltre 6mila adesioni via web nelle prime ore di attivazione del portale:...Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus. 1 Aprile 2021. Immagini diffuse dal ministero della ...«In alcune Regioni, come per esempio la Puglia - osserva Carlo Palermo ... eppure vengono contate come non vaccinate». Ma che ci siano pure i no vax non si può negare: «Saranno circa l'1 per cento ...