Papa Francesco dal cardinale Becciu per la messa in Coena Domini (Di giovedì 1 aprile 2021) Papa Francesco ha ha celebrato la messa in Coena Domini nella cappella dell'appartamento privato del cardinale Angelo Becciu nel palazzo del Sant'Uffizio. La celebrazione si è svolta questo pomeriggio ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)ha ha celebrato lainnella cappella dell'appartamento privato delAngelonel palazzo del Sant'Uffizio. La celebrazione si è svolta questo pomeriggio ...

Advertising

Pontifex_it : L’annuncio del Vangelo non riceve la sua efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della Croce (1 Cor… - reportrai3 : Tornano le inchieste di #Report, da lunedì 12 aprile alle 21.20 su @RaiTre ? La lotta di Papa Francesco contro la c… - RaiNews : Papa Francesco: 'I mafiosi sono gli Erodi del nostro tempo' - GeMa7799 : Papa Francesco celebra la messa con Angelo Becciu...è andato a celebrare la messa in coena Domini nell'appartamento… - roxibrass : RT @SaracomemeSara: Papa Francesco ha nominato oggi Juan Carlos Cruz alla Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori. Cruz, omoses… -