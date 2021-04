(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto unadel blocco deialla fine di giugno per le imprese più grandi che possono contare su una cassa integrazione strutturata, per quanto riguarda le imprese più piccole abbiamo fatto laalla fine di ottobre, perchè il nostro obiettivo è fare entro quella data unadegli”. Così a “Oggi è un altro giorno” su Raiuno il ministro del Lavoro Andrea.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Orlando “Proroga licenziamenti fino a riforma ammortizzatori sociali” - CorriereCitta : Orlando “Proroga licenziamenti fino a riforma ammortizzatori sociali” - PalermoToday : 'Rischiamo nuova ondata del virus': Orlando proroga chiusura di strade e piazze - rep_palermo : Stop ai mercatini della settima circoscrizione: Orlando firma la proroga [di Claudia Brunetto] [aggiornamento delle… - rep_palermo : Stop ai mercatini della settima circoscrizione: Orlando firma la proroga [di Claudia Brunetto] [aggiornamento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Proroga

La Sicilia

... mentre per le imprese più piccole, prive di cassa integrazione, abbiamo fatto lafino alla ... Andreasi è poi soffermato sulla previsione di recupero della nostra economia: "Il recupero ......Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea, ha approvato ... Il testo prevede lafino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto ...Il ministro Andrea Orlando a Oggi è un altro giorno: "Blocco licenziamenti? Dovremo procedere su una riforma degli ammortizzatori sociali" ...Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge), dal ritorno a scuola in presenza ovunque ...