Novità per il turismo spaziale da Virgin Galactic e SpaceX (Di giovedì 1 aprile 2021) Importanti Novità nel campo del turismo spaziale, La Virgin Galactic di Richard Branson ha presentato al mondo la sua SpaceShip 3 la nuova navetta per voli suborbitali, terza generazione dello spazioplano destinato a portare nello Spazio i primi astronauti non professionisti. Si chiama Vss Imagine e, oltre a una livrea veramente "spaziale", alluminio lucido con inserti blu, presenta diverse migliorie in termini tecnici e di comfort per i passeggeri, rispetto alla navetta precedente.Come le altre, anche questa viene portata in quota dall'aereo madre, il WhiteKnightTwo (o VMS Eve), dopo essere stata sganciata accende il motore a razzo e vola fino a superare la linea di Karman (100 Km d'altezza), il confine ideale tra atmosfera terrestre e Spazio, descrivendo un'ampia parabola per qualche ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 aprile 2021) Importantinel campo del, Ladi Richard Branson ha presentato al mondo la sua SpaceShip 3 la nuova navetta per voli suborbitali, terza generazione dello spazioplano destinato a portare nello Spazio i primi astronauti non professionisti. Si chiama Vss Imagine e, oltre a una livrea veramente "", alluminio lucido con inserti blu, presenta diverse migliorie in termini tecnici e di comfort per i passeggeri, rispetto alla navetta precedente.Come le altre, anche questa viene portata in quota dall'aereo madre, il WhiteKnightTwo (o VMS Eve), dopo essere stata sganciata accende il motore a razzo e vola fino a superare la linea di Karman (100 Km d'altezza), il confine ideale tra atmosfera terrestre e Spazio, descrivendo un'ampia parabola per qualche ...

Adnkronos : Novità per il #vaccino #AstraZeneca, ecco il nuovo nome. - FrancescoLollo1 : Nel #DecretoSostegni non vediamo alcuna novità rispetto al passato. Gli italiani chiedevano certezze sulle riapertu… - Gazzetta_it : La #Juventus si muove per #Aguero le ultime novità - SmartTouchIT : ??#Webinar Ti aspettiamo il 6 aprile h.18:30 per parlare di '#Spiagge2021: novità e normative'. Fare il punto della… - thrillernordico : ?? Novita in libreria! ( #thriller #libreria #nuoveuscite #novita @GiuntiEditore @matsstrandberg_ ) Un thriller rac… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità per Omotransfobia, cosa prevede il ddl Zan: dal carcere ai centri anti - violenza ...il ddl Zan leggi anche Elodie e Fedez vs la Lega che blocca la legge Zan contro l'omofobia Tra le novità del provvedimento è prevista la reclusione fino a 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per ...

Come cambiano i colori delle regioni dopo Pasqua: chi rimane in rosso e chi guadagna l'arancione Al momento mancano ancora i dati di oggi ma se non ci saranno novità sostanziali le ordinanze del ministero della Salute dovrebbero confermare in queste regioni il colore rosso per almeno altre due ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera ...il ddl Zan leggi anche Elodie e Fedez vs la Lega che blocca la legge Zan contro l'omofobia Tra ledel provvedimento è prevista la reclusione fino a 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro...Al momento mancano ancora i dati di oggi ma se non ci sarannosostanziali le ordinanze del ministero della Salute dovrebbero confermare in queste regioni il colore rossoalmeno altre due ...