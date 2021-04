MotoGP, la conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Doha (Di giovedì 1 aprile 2021) . Bagnaia: “Yamaha e Suzuki sono molto competitive”. LOSAIL (QATAR) – conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Doha, secondo appuntamento stagionale con la MotoGP. Maverick Vinales va a caccia del bis: “Quello che sappiamo – ha ammesso lo spagnolo – è che le gomme sono molto esigenti, dobbiamo gestirle molto bene . Non tutti i weekend sono uguali e lo scorso anno lo abbiamo visto . Quindi dobbiamo essere pronti per qualsiasi situazione. Sappiamo di avere un buon potenziale e cercheremo di sistemarlo per andare al massimo “. Le dichiarazioni di Bagnaia e Zarco In conferenza stampa anche Bagnaia. “Yamaha e Suzuki – ha detto l’italiano – hanno dimostrato di essere molto competitivi aprendo un gap e abbiamo perso tempo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) . Bagnaia: “Yamaha e Suzuki sono molto competitive”. LOSAIL (QATAR) –deidel GP di, secondo appuntamento stagionale con la. Maverick Vinales va a caccia del bis: “Quello che sappiamo – ha ammesso lo spagnolo – è che le gomme sono molto esigenti, dobbiamo gestirle molto bene . Non tutti i weekend sono uguali e lo scorso anno lo abbiamo visto . Quindi dobbiamo essere pronti per qualsiasi situazione. Sappiamo di avere un buon potenziale e cercheremo di sistemarlo per andare al massimo “. Le dichiarazioni di Bagnaia e Zarco Inanche Bagnaia. “Yamaha e Suzuki – ha detto l’italiano – hanno dimostrato di essere molto competitivi aprendo un gap e abbiamo perso tempo ...

Advertising

automotorinews : ??? Dal deludente 12° posto con la Petronas nel #QatarGP al miglioramento della #Yamaha ??? Le parole di Valentino… - sportli26181512 : Zarco: 'Senza Dall'Igna nel 2019 sarei tornato in Moto2'. VIDEO: In conferenza a Doha il pilota del team Pramac sve… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Zarco: 'Senza Dall'Igna nel 2019 sarei tornato in Moto2'. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SkySportMotoGP : Zarco: 'Senza Dall'Igna nel 2019 sarei tornato in Moto2'. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - sportli26181512 : Bagnaia: 'Ducati molto competitiva, avremo sempre chance di vittoria o podio': Pecco spinge la Ducati, nel giorno r… -