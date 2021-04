Milan, Kulusevski incorona Ibrahimovic: “Fantastico averlo in squadra, è un idolo” (Di giovedì 1 aprile 2021) Dejan Kulusevski incorona Zlatan Ibrahimovic.Il talento svedese in forza alla Juventus, al termine della sfida amichevole vinta per 1-0 dalla sua Nazionale contro l'Estonia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."È bellissimo averlo in squadra. Per noi giovani è sempre stato un idolo, siamo cresciuti con lui. Gli ho chiesto tante cose e lui risponde, mi aiuta, ci aiuta, è una persona fantastica. Zlatan è stato così umile e gentile tutto il tempo". Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021) DejanZlatan.Il talento svedese in forza alla Juventus, al termine della sfida amichevole vinta per 1-0 dalla sua Nazionale contro l'Estonia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."È bellissimoin. Per noi giovani è sempre stato un, siamo cresciuti con lui. Gli ho chiesto tante cose e lui risponde, mi aiuta, ci aiuta, è una persona fantastica. Zlatan è stato così umile e gentile tutto il tempo".

Advertising

Mediagol : #Milan, Kulusevski incorona Ibrahimovic: 'Fantastico averlo in squadra, è un idolo' - fragenongod : RT @RicozSenpai: ????: Maldini e Paratici starebbero lavorando per uno scambio Leao-Kulusevski. ???????? La trattativa è ben avviata,va trovata… - RicozSenpai : ????: Maldini e Paratici starebbero lavorando per uno scambio Leao-Kulusevski. ???????? La trattativa è ben avviata,va t… - notizie_milan : Kulusevski: “Ibrahimovic è un idolo, una persona fantastica” - Atroxhh : @OrgoglioGobbo38 @milan_corner 100 gol perché giocano tutti i compagni esclusivamente per lui. A quest'ora, se foss… -