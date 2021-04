Masters 1000 Miami 2021: il montepremi e il prize money (Di giovedì 1 aprile 2021) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Miami 2021, evento in programma da mercoledì 24 marzo a domenica 4 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti parteciperanno all’evento beneficiando della presenza in tabellone principale: ottima vetrina per gli azzurri. Il prize money totale del torneo statunitense è 2.798.497 euro, dei quali 251.169 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre di 1000 punti del ranking maschile. Di seguito la suddivisione di compensi e punti Atp. SINNER AI QUARTI A Miami: DATA E ORARIO SINNER AI QUARTI A Miami: LA SUA NUOVA ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Ile ildeldi, evento in programma da mercoledì 24 marzo a domenica 4 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti parteciperanno all’evento beneficiando della presenza in tabellone principale: ottima vetrina per gli azzurri. Iltotale del torneo statunitense è 2.798.497 euro, dei quali 251.169 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre dipunti del ranking maschile. Di seguito la suddivisione di compensi e punti Atp. SINNER AI QUARTI A: DATA E ORARIO SINNER AI QUARTI A: LA SUA NUOVA ...

