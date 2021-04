Mancano i vaccini, Lazio e Veneto minacciano lo stop alle somministrazioni (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - "Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni. Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l'eta' 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini!". Lo ha dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Zaia sospende le vaccinazioni in Veneto: "non arrivano le dosi" Analoga situazione in Veneto, dove il governatore Luca Zaia ieri è stato costretto a sospendere la campagna vaccinale. "Noi che al momento siamo primi per vaccinazioni, ne facciamo 35 mila al giorno annunciamo che ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - "Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 miladi Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni. Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l'eta' 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i!". Lo ha dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. Zaia sospende le vaccinazioni in: "non arrivano le dosi" Analoga situazione in, dove il governatore Luca Zaia ieri è stato costretto a sospendere la campagna vaccinale. "Noi che al momento siamo primi per vaccinazioni, ne facciamo 35 mila al giorno annunciamo che ...

NicolaMorra63 : Incredibile: ci sono i vaccini e non si sanno organizzare le liste dei vaccinandi! Mancano le parole. - fleinaudi : I #vaccini ci sono. I vaccini mancano in Europa. L’Europa ha “tirato” troppo sul prezzo perché non ha autonomia sul… - graziosov : RT @MinutemanItaly: Ottimo, mancano medici, e cosa fa quel nazista di Draghi? Espelle dalla Sanità probabilmente tutti i medici più coscien… - Nath67Lic : RT @MinutemanItaly: Ottimo, mancano medici, e cosa fa quel nazista di Draghi? Espelle dalla Sanità probabilmente tutti i medici più coscien… - MaggioreSimona : RT @Agenzia_Italia: Mancano i vaccini, Lazio e Veneto minacciano lo stop alle somministrazioni -