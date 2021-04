M5S, la patata bollente del doppio mandata. I big sperano in Conte per salvare la poltrona (Di giovedì 1 aprile 2021) La «svolta Mite», la chiama Beppe Grillo. Un modo per sottolineare il varo del ministero per l’Innovazione la Transizione Ecologica, solo grazie al quale – lascia intendere – ha risposto signorsì all’appello di Draghi. In realtà, la «svolta mite (minuscolo)» è quella che frulla nella testa di Giuseppe Conte a poche ore dall’incontro con centinaia tra parlamentari, nazionali ed euro, e consiglieri regionali. Un esercito di eletti ansioso soprattutto di conoscere il proprio destino, dopo che l’Elevato ha sbarrato la strada ad ogni ipotesi di terzo mandato. Una patata più che bollente che ora rischia di scottare proprio le mani a Conte nel suo debutto da leader. Conte incontrerà gli eletti Asseconderà Grillo nei suoi propositi ammazza-big oppure offrirà una via d’uscita a suon di deroghe ai vari caporioni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) La «svolta Mite», la chiama Beppe Grillo. Un modo per sottolineare il varo del ministero per l’Innovazione la Transizione Ecologica, solo grazie al quale – lascia intendere – ha risposto signorsì all’appello di Draghi. In realtà, la «svolta mite (minuscolo)» è quella che frulla nella testa di Giuseppea poche ore dall’incontro con centinaia tra parlamentari, nazionali ed euro, e consiglieri regionali. Un esercito di eletti ansioso soprattutto di conoscere il proprio destino, dopo che l’Elevato ha sbarrato la strada ad ogni ipotesi di terzo mandato. Unapiù cheche ora rischia di scottare proprio le mani anel suo debutto da leader.incontrerà gli eletti Asseconderà Grillo nei suoi propositi ammazza-big oppure offrirà una via d’uscita a suon di deroghe ai vari caporioni ...

